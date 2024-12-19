شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح أحدث أغنياته "ياه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر عاشور أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ياه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

ويحيى النجم تامر عاشور، حفلاً غنائيًا في دولة البحرين، اليوم الخميس، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان النجم تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

يذكر أن أغنية "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا وبحثا عبر موقع "يوتيوب" خلال عام 2024، كما تصدرت الأكثر استماعا عبر أكثر من تطبيق موسيقي.