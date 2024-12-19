شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر فيلم "آخر الخط" لـ بشرى وبسمة والقس استعداداً لعرضه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "آخر الخط" بطولة النجمتان بشري وبسمة، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه على إحدي المنصات االإلكترونية الأسبوع المقبل، بعد استكمال المراحل الفنية الأخيرة من المونتاج.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني في أولى تجاربه الإخراجية، ويجمع سبعة شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، مما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.

فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي، الفنان محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

واجتمع كل من الفنانة بسمة والفنانة بشري مؤخراً من خلال فيلم "أولاد حريم كريم" وهو من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.