شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البرومو الدعائى الأول لفيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام" الفيديو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي ظهرت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

الفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان، وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

أحمد مالك قدم آخر أعماله في السينما فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.

أما آية سماحة فيعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "وداعاً حمدى" ويشارك فى بطولته شيرين رضا، على الطيب، انتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، كما تواصل تصوير فيلم "من أيام الجيزة" الذى يجمعها بالفنان إياد نصار ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وحاتم صلاح وإخراج مرقس عادل ودور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى