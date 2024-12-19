شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة فى الدورة 40 من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك بالدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربى، دورة الفنانة القديرة سميرة محسن، والذى يقيمه المعهد العالى للفنون المسرحية تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوى، والتابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض مسرحية من إخراج طلاب المعهد وهم: عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق، وعرض" لسة فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك ياقرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.

وكانت قد افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربى بالمعهد العالى للفنون المسرحية (دورة الفنانة القديرة سميرة محسن)، وذلك على مسرح المعهد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم النجم حسن الرداد والنجمة رانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأشادت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، بالفنانة القديرة والدكتورة سميرة محسن، مؤكدةً أن تكريمها فى هذه الدورة هو تكريم لتاريخ فنى حافل بالعطاء والإبداع. وأضافت أن سميرة محسن كانت ولا تزال نموذجًا للفنانة المبدعة والاستاذة الملهمة التى أخرجت أجيالًا من الفنانين المتميزين الذين يكملون مسيرة الفن ويؤدون رسالته بكل إخلاص.

ومن جانبها عبرت الفنانة القديرة سميرة محسن عن اعتزازها الكبير بهذا التكريم الذى وصفته بأنه يأتى من "بيت الفن" الذى تربت فيه وتخرجت منه، وهو المعهد العالى للفنون المسرحية. وأكدت أنها ستظل تواصل تقديم الدعم للفن ولأبنائها من الطلاب، مشيرةً إلى أنها تعتبر هذا التكريم وسامًا على صدرها، لأنه يأتى من المكان الذى احتضنها وأسهم فى تكوين شخصيتها كفنانة ومعلمة لأجيال من الفنانين.