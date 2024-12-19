شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد.. كورال أكابيلا للأطفال يحيى حفل الكريسماس بقيادة نادر ناجى والان مع تفاصيل الخبر

أحيا كورال أكابيلا للأطفال حفلا بحضور كامل العدد بمناسبة الكريسماس، تحت إشراف وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وكان الحفل بقيادة أستاذ الكورال نادر ناجى، وتحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى لأوركسترا القاهرة السيمفونى المايسترو أحمد الصعيدى.



كورال اكابيلا



كورال اكابيلا



كورال اكابيلا



كورال اكابيلا

وأقيم الحفل أمس الأربعاء على المسرح الصغير، وحضره عدد من محبى الأغانى والمقطوعات العالمية، وعدد من أفراد الجليات الأجنبية فى مصر، حيث تتضمن الحفل أغانى باللغات الإنجليزية والفرنسية واللاتينية.



كورال اكابيلا

‏وقدم كوال أكابيلا وسط احتفاء وتفاعل الجمهور المقطوعات "أديست فيديليس، ليلة صامتة، بابا نويل قادم إلى المدينة، الملائكة التى نسمعها في الأعالي، ليلة ماريا، إثنا عشر يوما فى الكريسماس، يالها من ليلة مقدسة، بيتي بابا نويل، يا شجرة الكريسماس، جنجل بيلز، مكان ما في ذاكرتي، رودولف الرنة ذات الأنف الحمراء ونتمنى لكم كريسماس سعيد".

كما شارك المايسترو نادر ناجي الكورال بالعزف علي البيانو في عدد من الأغاني وتوجيههم في عدد آخر، وتم تقديم أغاني منفردة، وأغاني أبدع فيها أطفال الكورال سويا وسط تناغم وضح بينهم، وشارك أيضا فى الحفل داليا سمير سوبرانو، وأندرو عاطف فيولينة، وفادى حمدى بيانو.

جدير بالذكر أن كورال أكابيلا للأطفال تأسس تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدى المدير الفنى والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفونى، ويضم حوالى 75 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما، وشارك أوركسترا القاهرة السيمفونى فى احتفالات عديدة.