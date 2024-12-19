تغريدة جديدة من حساب نبيل الحلفاوي على إكس تثير الجدل

تغريدة نبيل الحلفاوي تثير الجدل

مرض نبيل الحلفاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - خلال الساعات الماضية عاد اسم الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ليتصدر ترند مؤشرات البحث من جديد، وذلك بعدما تم كتابة تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع التدوينات إكس.وجاء مضمون تغريدة حساب نبيل الحلفاوي التي كتبتها عائلته كالتالي "القبطان كان دائما لما بيلاقي منكم الدعم والحب ، كان بيقول "يعجز الكلام عن الشكر علي المحبة والدعم" هو اكيد دلوقتي عايز يشكركم علي الكم الهائل من الحب والدعوات .. واحنا أسرته عاجزين عن التعبير عن الشكر .. القبطان زي ما كان بيكتب off x ... نبيل الحلفاوي ( ١٩٤٤ – ٢٠٢٤)".تفاعل محبو نبيل الحلفاوي مع هذه التغريدة، وأضافوا العديد من التعليقات التي عبروا من خلالها عن افتقادهم للتواصل اليومي الذي كان يقوم به الحلفاوي معهم، وطالبوا عائلته بعدم إغلاق هذا الحساب.يذكر أن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن الإعلامي محمود سعد الذي كان مقرباً من الفنان الراحل وأسرته نشر مقطع مصور، وضَّح من خلاله أن الحلفاوي كان يعاني من مرض السرطان من الدرجة الرابعة، لكن الوفاة جاءت بشكل سريع وغير متوقع، وأكد أن ما تم تداوله حول فقدانه للوعي في الأيام الأخيرة غير صحيح، مشيراً إلى أنه كان رافضاً للطعام والكلام إلى أن رحل في هدوء مثلما تمنى.الجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر، عن عمرٍ ناهز 80 عاماً، وتواجد في جنازته عدد كبير من النجوم لعل أبرزهم أكرم حسني، أيتن عامر، أشرف زكي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إيهاب فهمي، وغيرهم من المشاهير.

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