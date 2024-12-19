أمنية خاصة لبراد بيت في يوم ميلاده: لقاء مع أولاده وسط الخلافات العائلية

خلافات عائلية بدأت بعد الطلاق

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قرارات مشابهة من الأشقاء

اتهامات وأزمات قانونية تؤثر على العلاقة

العلاقة مع الأولاد قبل الطلاق: حب للعائلة والاستقرار

تأثير أنجلينا على العلاقة مع الأبناء

هل سيكون يوم ميلاد براد بيت بدايةً جديدةً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - في يوم ميلاده الـ61، يتمنى النجم الأمريكي براد بيت أن يقضي وقتاً ممتعاً مع أولاده، وهي أمنية بسيطة جداً، لكن تحقيقها أصبح أمراً صعباً للغاية بسبب الخلافات العائلية التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.بدأت الأزمة العائلية بعد الطلاق الذي وقع بين ثنائيالشهيرفي عام 2016، حيث دخلت العلاقة بينهما في مرحلة من التوترات التي أثرت على علاقتهما بأطفالهما الستة، وبالأخص، في السنوات الأخيرة، ظهرت هذه الخلافات بشكل واضح بعد أن قامت ابنتهما شيلوة باتخاذ إجراءات قانونية لتغيير اسمها، حذفت فيه اسم "بيت" ليصبح اسمها "شيلوة جولي"، نسبة إلى والدتها فقط. وهو القرار الذي وصفته شيلوة بأنه نتيجة للتجارب المؤلمة التي عاشتها مع والدها.لم تكن شيلوة الوحيدة التي اتخذت هذا القرار، بل تبعتها أخواتها زهرة وفيفيان، ولكن دون الحاجة إلى دعوى قضائية لأنهم لم يبلغوا السن القانونية بعد. ووفقاً لهذه القرارات، تم حذف لقب "بيت" من أسماء الأولاد في المناسبات الرسمية، ما يعكس التصاعد الكبير للخلافات في الأسرة.الخلافات العائلية كانت قد بدأت مع اتهام أنجلينا جولي لبراد بيت بأنه مارس العنف ضدها وضد أولادهما أثناء رحلة عائلية، ورغم تبرئة براد من جميع هذه الاتهامات، إلا أن الحادثة كانت لها تداعيات كبيرة على علاقته بابنه الأكبر مادوكس. كما أن صراع الحضانة بين الوالدين عمَّق الخلافات، ما جعل الأولاد يميلون أكثر للبقاء مع والدتهم.قبل الطلاق، كان براد بيت معروفاً بحبه الشديد لعائلته واستقراره الأسري. فهو أب لثلاثة أبناء بيولوجيين من أنجلينا جولي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بالتبني: مادوكس، باكس، وزهرة. كان حريصاً على قضاء أغلب وقته معهم في المنزل، حيث كان يشاركهم الأنشطة المختلفة مثل الطهي وركوب الدراجات، وهو ما يعكس حبه الكبير لعائلته.يعتقد براد بيت أن أنجلينا جولي كانت السبب الرئيس في توتر علاقته مع أبنائه، حيث كان يراها تتعمد الإساءة إليه في وجودهم. في المقابل، تؤكد مصادر مقربة من أنجلينا أنها لم تتدخل في قرارات أبنائها أو في ابتعادهم عن والدهم. رغم ذلك، ظهرت تقارير تُشير إلى أن شيلوة حاولت التواصل مع والدها بعد تغيير اسمها، سعياً لفتح باب للصلح بينهما، ولكن لم تُثمر هذه المحاولات عن خطوات ملموسة، بحسب مجلة people.برغم التوترات الأخيرة، يظل براد بيت يأمل في قضاء يوم ميلاده في ديسمبر مع أبنائه، وهو حلم يصعب تحقيقه في ظل الوضع الحالي. ومع ذلك، يظل السؤال قائماً: هل سيكون يوم ميلاده الـ61 محطةً جديدةً في عودة علاقته مع أبنائه، أم سيظل الخلاف مستمراً؟

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