كريستوفر نولان وزوجته يحصدان لقباً من العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان وزوجته المنتجة إيما توماس، أضافوا إلى قائمة إنجازاتهما المهنية، وتكريماتهما، فصلاً جديداً، ولكن الفصل هذه المرة كان من نوع خاص؛ تكريم ملكي من العائلة المالكة البريطانية، وعلى وجه التحديد من الملك تشارلز، إمتنانًا لمسيرتهما الفنية الغنية.

تكريم كريستوفر نولان وإيما توماس في قصر باكنغهام

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حصد الثنائي كريستوفر نولان وإيما توماس، على لقب "سير" و"سيدة" من قبل الملك تشارلز الثالث، وذلك في حفل تكريم أقيم أمس بقصر باكنغهام، على شرفهما.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على إنستغرام، صورًا من الحفل، وجاء التعليق على المنشور كالتالي: "السير كريستوفر نولان والسيدة إيما توماس. تم تكريم الزوجين لمساهمتهما غير العادية في السينما، مع شراكتهما في إنتاج أفلام ضخمة مثل ثلاثية فارس الظلام وأوبنهايمر ".

خلال لقائهما، أشاد الملك تشارلز بعملهما الأخير "أوبنهايمر"، وهو فيلم عن حياة الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، مدير المختبر الذي طور القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشف نولان، عن محادثتهما مع ملك بريطانيا، وقال: "كان لطيفًا جدًا، وسعدنا بأنه يعرف أعمالنا جيدًا، وأعتبر ذلك تشجيعًا لي للقيام بالمزيد". بينما عبرت إيما توماس عن سعادتها، وأشارت إلى أنها لم تحلم أبدًأ بحدوث شيء كهذا.

أنتج الزوجان، اللذان تزوجا منذ عام 1997، أفلامًا عديدة ناجحة من خلال شركتهما Syncopy،، من بينها Tenet-2020، وDunkirk 2017، وInterstellar 2014، وثلاثية The Dark Knight، 2008-2012، وThe Prestige- 2006، Batman Begin-2005، وInsomnia-2002، وMemento-2000.

أوبنهايمر ( 2023)

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يذكر أن فيلم أوبنهايمر فاز بسبع جوائز أوسكار في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، وحقق للزوجين من خلاله أول جائزة بافتا لأفضل فيلم. وحظي أوبنهايمر بإشادة عالمية وحقق إيرادات تجاوزت 976 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ويستند الفليم إلى سيرة بروميثيوس الأمريكية لعام 2005 بقلم كاي بيرد ومارتن جيه شيروين. ويسلط الفيلم الضوء على دراسات أوبنهايمر وإدارته مختبر لوس ألاموس، ويلعب كيليان مور دور أوبنهايمر، إلى جانب روبرت داوني جونيور في دور عضو لجنة الطاقة الذرية الأمريكية لويس شتراوس، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين؛ إيميلي بلانت ومات ديمون وفلورنس بوغ وجوش هارتنت وكيسي أفليك ورامي مالك.

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