مي عمر تدخل عالم الغناء بأسلوب جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت الفنانة مي عمر أن تخوض تجربة فنية جديدة خلال مسلسلها الرمضاني الجديد “إش إش” حيث تقدّم للمرة الأولى دويتو غنائي مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضمن أحداث المسلسل.

وسجّلت مي عمر أخيراً الأغنية التي تتوافق مع طبيعة دورها، حيث تجسد شخصية راقصة ضمن أحداث العمل.

مسلسل “إش إش” هو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي، ومن إخراج محمد سامي.

يُذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، ويضم في بطولته كلاً من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية وعماد زيادة…، وهو من إخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول شخصية “نعمة” المحامية الذكية، التي تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها، وخصوصاً لناحية زوجها الذي يخونها ويسرقها.