تتويج فريق MANDALAB بلقب ARABS GOT TALENT

بيروت - سلوى ياسين - الرياض – بتجــرد: مشوار المواهب من مختلف أنحاء العالم العربي، وصل إلى نهايته في استديوهات MBC في حي النرجس في الرياض. وبعد حلقة حماسية استثنائية، مليئة بالعروض المتميزة والمنافسات والتحديات، تنافس خلالها 12 من أبرز المواهب الذين أثبتوا تميزهم على امتداد الحلقات، صوت الجمهور بكثافة لفريق MANDALAB الذي توّج باللقب، وحصل على 250 ألف ريال سعودي، وسيارة Nissan Pathfinder، في ختام الموسم السابع من برنامج “Arabs Got Talent” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5.

مرور المشتركين في الحلقة الختامية

رافقت ريا أبي راشد المواهب على المسرح، وأمام لجنة التحكيم الرباعية المؤلفة من العميد علي جابر، النجمة نجوى كرم، الفنان الكبير ناصر القصبي والفنان الكوميدي باسم يوسف، فيما رافقهم من الكواليس المؤثر الشاب يوسف البياري. وكان لتصويت الجمهور الدور الأكبر في تحديد اسم الفائز باللقب.

انطلقت الحلقة مع مجموعة شباب محترفين في مجال الرقص هو فريق Urban Verbunk، ثم الأخوين الواثقين بموهبتهما في الرقص فريق Aspire Dance من مصر. أما المشترك الثالث، فيجد سعادته في عالمه الخاص وهو يحيى زغبي من تونس، تبعه “كورال نجد”، الذي قرر نشر الموسيقى العربية على طريقة الأكابيلا الكلاسيكية. بعدها، كان موعد فريق يعتبر الرقص دافعاً للقوة والطاقة الإيجابية هو The Movement Theory، تبعه فريق “X1X Crew”، ثم قدمت ليان يحيى من السعودية، التي تميّزت بالرقص الروبوتي وصلة متميزة عرضها. وقدم فريق UDI Dance عرضاً مميزاً، تبعهم نيو من لبنان وهو موهبة مبهرة في عالم السيرك، ويتمتع بقدرة هائلة على التوازن والتركيز. أما العرض العاشر، فكان مع سارة وسليم من تونس، اللذين تعتبر صداقتهما المتينة سرّ إبداعهما. أما العرض ما قبل الأخير قكان لفريق Compagnie Tcheza من جزر القمر، الذي يعبّر بالرقص عن حكايات القوة والأمل. أما العرض الأخير فكان لفريق Mandalab، وبطلاته الشابات، اللواتي يعتبرن الرقص حياتهن ورسالتهن.

إعلان النتائج ومفاجآت

ومع اقتراب إعلان النتائج، كان المشتركون يشعرون بالرهبة ومرت الثواني وكأنها ساعات بالنسبة لهم، وقفت ريا ومعها يوسف على المسرح ليعلنا عن توقف التصويت. بعدها أطلقت النجمة نجوى كرم أغنيتها الجديدة “ما بدي إلاّ عيونك” في الحلقة الختامية من البرنامج. ودعتهم ريا للوقوف على المسرح في اللحظات المصيرية، وبانتظار الإعلان عن اسم الفائز باللقب في نهائيات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent، ومعرفة لمن صوت الجمهور من بين المواهب الـ 12. وكشفت أن التصويت الأكبر حظي به فريق MANDALAB.