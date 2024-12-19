شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمد رحيم لـ تامر حسنى: أنت إنسان عظيم وشكرا لوقوفك بجانبنا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت ماس ابنة الفنان الراحل محمد رحيم رسالة للفنان تامر حسنى قالت فيها: "أنت إنسان عظيم وأشكرك لوقوفك بجانبنا".

وأضافت ماس، ابنة الفنان الراحل محمد رحيم في لقاء خاص مع ”الخليج 365”: "سعيدة إني بحقق ما كان يتمناه والدى في تقديم أول أغنية لى ومن ألحانه، في حفل تكريمه وفي ليلة في حبه"، وأضافت ماس أنها متأكدة أن والدها سعيد ويشعر بها الآن، لافتة إلى أنها تهدى كلمات أغنية روح البحر لوالدها، وأضافت أنها انتهت من تسجيل 5 أغان من ألحان الراحل محمد رحيم وتنوى طرحهما قريبا.

قدم النجم تامر حسني أغنيته التى شاركت فيها ابنة الفنان الراحل محمد رحيم فى ليلة حبه وتكريمه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى حضور لفيف من نجوم الفن والموسيقى، وقام تامر حسني بالعزف على البيانو أثناء الأغنية، وفي نهاية الأغنية قام تامر بتقبيل رأس ماس، وردت عليه قائلة وهي تبكي: "أنت حققت حلم بابا كان يتمناه".

وشهدت دار الأوبرا أمس احتفالية تكريم محمد رحيم، وهو الحفل الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ود. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وانطلق تحت عنوان "ليلة حب وتكريم محمد رحيم".

الحفل أقيم بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وهندسة صوتية لـ ياسر أنور من إخراج عادل عبده، وأحياه النجوم محمد ثروت، تامر حسني، إيهاب توفيق، شذى، محمد محيى، لطيفة، سومة.



تامر حسني كريم محمد رحيم



تامر حسني من حفل تكريم محمد رحيم



تامر حسني من حفل تكريم محمد رحيم



ماس من حفل تكريم محمد رحيم



ماس من حفل تكريم والدها محمد رحيم



تامر حسني وماس من حفل تكريم محمد رحيم