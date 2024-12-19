شكرا لقرائتكم خبر عن وعيه يتناقص ولا يتناول الطعام.. تدهور حالة السيناريست بشير الديك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دينا ابنة السيناريست الكبير بشير الديك، عن الحالة الصحية لوالدها وذلك بعد حجزه فى غرفة الرعاية بأحد المستشفيات، حيث كتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك "صباح الخير جميعاً للأسف بابا دخل تانى الرعاية فى مستشفى.. والمرة دى الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تانى".

وأضافت دينا بشير الديك "المشكلة فى الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى.. رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وماحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية، المشكلة التانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه.. دا غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد.. ازاي دي رعاية.. ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها "لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية…" هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟".

وأكملت دينا بشير الديك "الصراحة مش دا أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية… وللأسف مش موجودين طول الوقت… ان شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في اسرع وقت برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه دا… أمين".

بشير الديك واحد من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها:"مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".



بشير الديك



السيناريست بشير الديك



بشير الديك