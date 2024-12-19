أصالة تُغني “سوريا جنة”: رسالة حب وأمل تُلهم الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة السورية أصالة نصري مقطعاً من أغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، موجهة رسالة مليئة بالمشاعر حول الوطن وأملها في إعادة بناء سوريا بالحب والتسامح.

رسالة أصالة المؤثرة

كتبت أصالة في رسالتها: “مشاعر مختلطه كلها قويه خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا… نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة وبساطة وشهامة ومحبة وتسامح. وما في شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح.”

وأكملت: “بدي شوف سوريا عروس، وكلنا نحنا أهلها. بدنا هالعروس اللي تعثرت وتقطعت نرجعلها جمالها. وليرجع كلنا بدنا نحبها… ما بقى بدها ولا نقطة دم، بدها فرح، بدها أمل، بدها ثقة، بدها سحر. والله بيقدر يمسح على القلوب بالتجاوز، ونسمو ونعلو ونبني”.

كلمات الأغنية الجديدة

تضمنت الأغنية التي أطلقتها أصالة كلمات معبرة ومليئة بالأمل: “ارفع راسك فوق، انت سوري حر… سوريا جنة والفرح سوري، يا ياسمينة معانقة الجوري، منكتب عحيطانك منحبك”.

رسالتها عن المستقبل

أكدت أصالة في رسالتها أن مستقبل سوريا يعتمد على الأجيال القادمة، مشددة على أهمية الاهتمام بالأطفال الذين عاشوا الويلات وقالت: “بدنا نهتم بصغارنا اللي شافوا الويلات وصار بدهم قد الكون كله رعاية واهتمام. كللي أمل وكللي ثقة نحنا لقدّام ورح نكون، ورح نبنيها بالحب لأنها بس بالحب رح تعمر”.

تفاعل الجمهور

لاقى المقطع والرسالة تفاعلاً واسعاً من جمهور أصالة، الذين أشادوا برسالتها الإنسانية وأملها في رؤية سوريا تستعيد جمالها وسلامها.

بأغنيتها ورسالتها، أكدت أصالة مجدداً أنها صوت الوطن، معبّرة عن حبها العميق لسوريا وداعيةً إلى بناء مستقبل مليء بالأمل والحب.