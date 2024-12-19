مفاجأة سارة لمحبي روبي في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المتألقة روبي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر، في أوبن إير مول مدينتي، بمشاركة نجم الأغنية الشعبية حكيم.

من المتوقع أن تقدم روبي مجموعة من أشهر أغانيها التي حصدت إعجاب الجمهور وحققت نجاحًا واسعًا، وسط أجواء مليئة بالطرب والفرح.

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات أوبن إير مول مدينتي الأسبوعية، التي تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة لجمهور عشاق الفن والموسيقى.

التذاكر متاحة الآن للحجز عبر الرابط: اضغط هنا. وقد أكدت إدارة المول على جاهزيتها الكاملة لاستقبال الجمهور، مع ضمان كافة الإجراءات اللازمة لتوفير تجربة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين.