أبرز الأفلام العربية لعام 2024: نجاحات سينمائية غير مسبوقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد عام 2024 عرض مجموعة مميزة من الأفلام العربية التي حققت نجاحات كبيرة على المستويات الجماهيرية والنقدية، وتصدرت شباك التذاكر في مختلف البلدان. فيما يلي استعراض لأبرز هذه الأفلام:

1. شباب البومب: من الدراما إلى السينما

تحول المسلسل السعودي الشهير “شباب البومب” إلى فيلم سينمائي، ليواصل نجاحه الممتد على مدار 12 موسماً. الفيلم، من بطولة فيصل العيسى وعدد كبير من النجوم، يحكي قصة “عامر” ورحلته المثيرة في الصحراء.

2. العيد عيدين: كوميديا برسالة أسرية

الفيلم الإماراتي السعودي “العيد عيدين” حصد إعجاب الجماهير بقصته التي تسلط الضوء على أهمية الاتحاد بين أفراد العائلة، مع لمسة كوميدية مميزة. الفيلم من إخراج ميثة العوضي، ويعد أول مشروع سينمائي طويل لفريق إبداعي نسائي إماراتي.

3. شهر زي العسل: صدارة عالمية

الفيلم الكويتي “شهر زي العسل” تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس في أكثر من 41 دولة، مما جعله أول فيلم عربي يحقق هذا الإنجاز. الفيلم يمزج بين الكوميديا والرومانسية، بطولة نور الغندور ومحمود بوشهري.

4. جرس إنذار: قصة مستوحاة من الواقع

الفيلم السعودي “جرس إنذار” يروي قصة حريق مأساوي في مدرسة للبنات، مما جعله يحظى بإشادة واسعة بسبب واقعيته وأحداثه المثيرة. الفيلم من إخراج خالد فهد وبطولة شيماء الطيب وخيرية أبو لبن.

5. أرزة: فيلم إنساني بامتياز

الفيلم اللبناني “أرزة” جذب الأنظار بقصته الإنسانية عن أم عزباء تكافح لتأمين حياة أفضل لعائلتها. العمل من إخراج ميرا شعيب وبطولة دياموند أبو عبود.

6. بسمة: رحلة مع الصحة النفسية

الفيلم السعودي “بسمة”، الذي أخرجته وبطلت فيه فاطمة البنوي، تناول قضايا الصحة النفسية بأسلوب درامي مؤثر، ليحقق إشادة واسعة بين النقاد والجماهير.

7. ولاد رزق 3 – القاضية: عودة قوية

استطاع فيلم “ولاد رزق 3” تحقيق نجاح هائل في شباك التذاكر، مستفيداً من حبكته الدرامية الممتعة وعودة أبطاله الرئيسيين بقيادة أحمد عز وعمرو يوسف.

8. الحريفة 2: دراما رياضية مشوقة

“الحريفة 2 – الريمونتادا” جذب جمهور الشباب بقصته التي تمزج بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، من بطولة نور خالد النبوي وأحمد بحر.

9. نورة: من المحلية إلى العالمية

الفيلم السعودي “نورة” كان أول فيلم سعودي ينافس في مهرجان كان السينمائي، حيث حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم. العمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي وبطولة يعقوب الفرحان.

10. رحلة 404: عودة إلى الماضي

الفيلم المصري “رحلة 404” بطولة منى زكي حقق نجاحاً كبيراً بفضل قصته المثيرة التي تجمع بين التوتر العاطفي والدراما الاجتماعية، مع أداء قوي من بطلتها.

خلاصة العام

عام 2024 أثبت أن السينما العربية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، مع تنوع في القصص والإنتاجات التي جمعت بين الإبداع والرسائل العميقة، محققة نجاحات جماهيرية ونقدية واسعة.