بيونسيه تواصل تحطيم الأرقام بـ11 ترشيحاً لجوائز غرامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيونسيه، الفنانة الحائزة على أرقام قياسية وجوائز عديدة خلال مسيرتها الفنية، تواصل تحقيق الإنجازات بتسجيل رقم قياسي جديد من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).

أعلنت RIAA يوم الثلاثاء 17 ديسمبر أن بيونسيه أصبحت الفنانة التي تحمل أكبر عدد من الألقاب المعتمدة في تاريخها، حيث تمتلك الآن 103 ألقاب معتمدة. الأغاني والألبومات الحائزة على شهادات الذهب، البلاتين، والألماس، تؤكد على نجاحات بيونسيه التي لا تُضاهى. أحدث ألبوماتها حصل على مرتبة الشرف البلاتينية، بينما حصلت أغنيتها “Texas Hold ‘Em” على شهادة بلاتينية مرتين، وأغنية “16 Carriages” على شهادة ذهبية. كما حصل ألبومها السابق Renaissance على شهادة بلاتينية مرتين.

الأعمال الثنائية مع زوجها جاي زي، مثل “Drunk in Love” و”Crazy in Love”، حصلت على شهادة بلاتينية 8 مرات، مما يعزز إرثها الفني البارز.

على صعيد آخر، أعلنت أكاديمية التسجيل عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز غرامي 2025، حيث حصلت بيونسيه على 11 ترشيحاً جديداً، مما رفع إجمالي ترشيحاتها إلى 99، لتصبح الفنانة الأكثر ترشيحاً في تاريخ الأكاديمية.

تشمل ترشيحات بيونسيه هذا العام الفئات التالية:

أفضل أداء منفرد لأغنية ريفية : “16 CARRIAGES”

: “16 CARRIAGES” أفضل أداء ثنائي/مجموعة لأغنية ريفية : “II MOST WANTED” مع مايلي سايروس

: “II MOST WANTED” مع مايلي سايروس أفضل أغنية ريفية : “TEXAS HOLD ‘EM”

: “TEXAS HOLD ‘EM” أفضل ألبوم ريفي : COWBOY CARTER

: COWBOY CARTER أفضل أداء أمريكي : “YA YA”

: “YA YA” أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب : “LEVII’S JEANS” مع بوست مالون

: “LEVII’S JEANS” مع بوست مالون ألبوم العام : COWBOY CARTER

: COWBOY CARTER سجل العام : “TEXAS HOLD ‘EM”

: “TEXAS HOLD ‘EM” أغنية العام : “TEXAS HOLD ‘EM”

: “TEXAS HOLD ‘EM” أفضل أداء منفرد لأغنية بوب : “BODYGUARD”

: “BODYGUARD” أفضل أداء راب لحني

رئيسة RIAA ومديرة العمليات ميشيل بالانتين علّقت قائلة:

“نحن متحمسون للغاية للاعتراف بالموهبة المذهلة والعمل الجاد والروح الإبداعية لبيونسيه. تهانينا على هذا الإنجاز!”

تواصل بيونسيه تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في تاريخ الموسيقى العالمية، مع إنجازات تكتب فصلًا جديدًا في مسيرتها الاستثنائية.