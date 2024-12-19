شاتاي أولوسوي في علاقة حب جديدة وديميت اوزدمير شريكته المقبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة لجمهورها، أعلنت الممثلة التركية ديميت أوزديمير انضمامها إلى بطولة مسلسل “أشرف”، حيث ستشارك الممثل شاتاي أولوسوي، الذي تصدّر العناوين مؤخراً بعد الكشف عن دخوله في علاقة حب جديدة مع الممثلة أصليهان مالبورا، زميلته في مسلسل “كبرى” على منصة نتفليكس.

تفاصيل العمل

المسلسل الجديد من إنتاج شركة TIMS & B، التي اتفقت رسمياً مع قناة كنال د لعرض العمل، والمقرر أن تبدأ أولى حلقاته في فبراير 2025. المسلسل من كتابة أدهم أوزيشيك، بينما يتولى أولوتش بايرقدار الإخراج.

تدور أحداث القصة حول الشاب أشرف، الذي يبدأ حياته كميكانيكي متدرب في الرابعة عشرة من عمره. يقع في حب فتاة يعتبرها “رؤيا”، لكن مع مرور السنين، يصبح أشرف رجلاً قوياً ويكتشف أن تلك الفتاة أصبحت عدوه.

ديميت أوزديمير ستجسد شخصية نيسان، وهي فتاة موسيقية ستؤدي مشاهد غنائية ضمن أحداث العمل.

تصريحات وأصداء

على الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن شاتاي أولوسوي سيتقاضى 3.5 مليون ليرة تركية عن كل حلقة، نفى الممثل صحة هذه الأخبار قائلاً: “لا تصدقوا كل ما تقرأونه. نحن نسمع هذه الأرقام منكم فقط.”

شاتاي أولوسوي وأعماله السابقة

يُذكر أن شاتاي أولوسوي قدّم عدداً من الأعمال التركية الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور، مثل “أسميتها فريحة”، “مدّ وجزر”، و”الغدّار”، مما يرفع سقف التوقعات لمسلسله الجديد.

الجمهور يترقب بحماس انطلاق هذا العمل المنتظر، الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الدراما التركية.