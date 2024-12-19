تكريم توم كروز بأعلى وسام مدني من البحرية الأمريكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف النجم العالمي توم كروز، البالغ من العمر 62 عاماً، إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات، حيث حصل على أعلى جائزة مدنية من البحرية الأمريكية، وهي جائزة الخدمة العامة المتميزة، التي تُمنح للمدنيين تقديراً لخدماتهم المميزة في دعم الدفاع الوطني.

تم تقديم الجائزة لكروز من قبل وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، خلال حفل أُقيم يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في استوديوهات لونغ كروس السينمائية بإنجلترا. وفي تصريح له، أشاد ديل تورو بتوم كروز قائلاً: “لقد كان شرفاً لي أن أقدم لتوم كروز جائزة الخدمة العامة للدفاع. عمله في العديد من الأفلام ألهم أجيالاً للانضمام إلى البحرية وسلاح مشاة البحرية.”

إرث فني أثر في البحرية الأمريكية

بدأ هذا التكريم بسبب التأثير الكبير الذي أحدثه فيلم Top Gun عام 1986، والذي رفع الاهتمام بالانضمام إلى البحرية الأمريكية وأدى إلى زيادة ملحوظة في التجنيد. واستمراراً لهذا النجاح، قدّم كروز وأنتج فيلم Top Gun: Maverick في عام 2022، والذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار وحصد إشادة نقدية واسعة، بالإضافة إلى ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، من بينها أفضل فيلم.

في بيان صحفي، وصفت وزارة البحرية الأمريكية توم كروز بأنه “مدافع قوي عن البحرية الأمريكية”، مشيدة بدوره في تجديد اهتمام الأجيال الشابة بالمهارات والفرص التي تقدمها البحرية. كما حصل كروز على لقب الطيار البحري الفخري السادس والثلاثين للبحرية الأمريكية.

كلمة توم كروز خلال التكريم

في كلمته عقب استلام الجائزة، قال توم كروز: “القيادة هي خدمة، وهذا شيء أؤمن به بعمق. أنا ممتن لهذا التكريم الاستثنائي وأشكر كل العسكريين والنساء الذين ألهموني طوال مسيرتي الفنية.”

كما أشاد بفريق العمل الذي تعاون معه قائلاً: “النجاح الذي حققته هو نتيجة جهد جماعي من الممثلين وطاقم العمل الذين أضفوا الحياة على هذه الأفلام.”

تاريخ الجائزة وأعمال كروز المستقبلية

جدير بالذكر أن توم كروز ينضم إلى قائمة مميزة من الشخصيات التي حصلت على هذه الجائزة، مثل ستيفن سبيلبرغ وتوم هانكس عن فيلمهما “إنقاذ الجندي رايان”.

على الصعيد المهني، يعمل كروز حالياً على تطوير الجزء الثالث من سلسلة Top Gun، بينما يُرتقب ظهوره في الجزء الثامن من سلسلة Mission: Impossible بعنوان “The Final Reckoning”، والمقرر عرضه في مايو 2025.

بهذا التكريم، يثبت توم كروز مرة أخرى أنه ليس فقط نجماً في عالم السينما، بل شخصية بارزة ذات تأثير كبير في الحياة الواقعية.