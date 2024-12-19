جاكي شان يعود بفيلم Karate Kid: Legends

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم طرح الإعلان الدعائي لفيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد، الذي يشاركه بطولته النجم الأمريكي رالف ماتشيو، بعنوان “Karate Kid: Legends”. يُعد الفيلم عودة منتظرة لسلسلة “Karate Kid”، ومن المقرر عرضه في دور السينما في مايو 2025.

تفاصيل الفيلم

يجسد جاكي شان شخصية “السيد هان – Mr. Han”، حيث تدور أحداث الفيلم حول “دانييل” الذي يعود إلى بكين لمقابلة السيد هان، الذي أصبح لديه تلميذ جديد يُدعى “لي فونج”. تتصاعد الأحداث مع الخلافات بين “دانييل” و”هان” بسبب أساليبهما المختلفة في تدريب التلميذ على الكاراتيه والكونغ فو.

الإعلان الدعائي

أظهر التريلر مشاهد من مدينة بكين وأطفالاً يتعلمون فنون القتال، مع تعليق صوتي يقول: “تقليدنا متجذر في التاريخ – الكونغ فو، الكاراتيه”، ما يعكس الجو العام للفيلم الذي يمزج بين التراث الرياضي والقصة الملهمة.

فريق العمل

فيلم “Karate Kid: Legends” من بطولة:

جاكي شان

رالف ماتشيو

بن وانغ

جوشوا جاكسون

مينج نا وين

العمل من تأليف روب ليبر وروبرت مارك كامن، ومن إخراج جوناثان إنتوستل.

احتفال جاكي شان بذكرى ميلاده الـ70

احتفل جاكي شان في أبريل الماضي بعيد ميلاده السبعين، حيث شارك صورة له في شبابه عبر إنستغرام، معبراً عن امتنانه لحياته ومهنته الطويلة. كتب جاكي: “أن تبلغ السبعين يعني أنك محظوظ، خاصة في مهنتنا كممثلين نؤدي الحركات البهلوانية.”

وأضاف أنه مستعد دائماً لتجربة أشياء جديدة، سواء كانت حركة صعبة أو مظهراً مختلفاً لشخصياته.

مزيج من التاريخ والحداثة

فيلم “Karate Kid: Legends” يمثل عودة ملحمية لجاكي شان لعالم الفنون القتالية، بمزيج من العناصر التقليدية والإبداع السينمائي الحديث، ليصبح أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2025.