مكسيم خليل يدعو لوحدة السوريين وحملات دعم للنازحين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم السوري مكسيم خليل مواقفه الوطنية المؤيدة لسوريا الحرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مثنياً على الانتصار الذي يجب أن نعرف، كما قال كيف نتعامل معه كاستحقاق لكل السوريين.

وفي أحدث تغريدة له على منصة “إكس” توجه خليل إلى الشعب الكردي في سوريا، معرباً عن محبته له، وداعياً إلى العيش معاً في سوريا، وقال: “إلى أهلنا الأكراد في سوريا، أنتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري، سوريا تكتمل بوجودكم، تعالوا نعيش في سوريا واحدة، تعالوا ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولين عنها، وسأكون كما دائماً صوتكم والمدافع الأول عن حقوقكم، وحقوق كل الشعب السوري العظيم. معاً لسوريا واحدة. كل الحب لكل أكراد سوريا”.

وفي تغريدة أخرى، توجه خليل بنداء إلى سائر المنظمات الإغاثية حول ملف النازحين في المخيمات لإطلاق حملات دعم من أجل توطين العائلات في منازل بدلاً من الخيم، وأضاف “نداء إلى المنظمات الإغاثية حول ملف النازحين في المخيمات في ناس كثيرة عندها بيوت صالحة للسكن في المناطق المحررة ولكن ما يمنعها من العودة تكاليف النقل الباهظة بالنسبة إليهم. أرجو من المنظمات الإغاثية والخدمية إطلاق حملات تبرعات للنقل وتسخير جزء من الآليات المتوفرة”.

وشرح الهدف من وراء هذه الحملة “توطين العائلات في البيوت بدل الخيم، توظيف الشباب في المراكز الخدمية والأمنية التي تعاني نقصاً شديداً في الوقت الحالي”، وختم تغريدته بهاشتاغ “الشعب السوري واحد عاشت سوريا حرة أبية”.