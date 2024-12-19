عن “لعبة حب”.. نور علي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة حفل “جوي أوورد” عن ترشيح النجمة السورية نور علي لجائزة أفضل ممثلة لمسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل “لعبة حب”، ضمن جوائز صُنّاع الترفيه لعام 2025. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام يوم 18 يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

تصريحات نور علي

في تعليق لها على حسابها الرسمي على إنستغرام، أعربت نور عن أهمية هذا الدور بالنسبة لمسيرتها المهنية قائلة:

“شكل المسلسل تحدياً كبيراً بالنسبة لي كدور أساسي وبطولة، فقد تحديت نفسي في هذا العمل الذي تطلب مني جهداً والتزاماً على مدار 8 أشهر للمحافظة على هذه الوتيرة والشغف بالدور الذي ألعبه.”

مسيرة فنية مميزة

مسلسل “لعبة حب” يُعد أحدث أعمال نور علي، وسبق أن فازت عنه بجائزة الإبداع الفني في مهرجان الفضائيات العربية في مصر عام 2024. بدأت نور مسيرتها الفنية بخطى ثابتة، حيث لفتت الأنظار بعفويتها وأدائها الطبيعي في دورها بشخصية “دينا” في مسلسل “عروس بيروت” بأجزائه الثلاثة (2019-2021)، والذي تصدّر قوائم المشاهدة على منصة “شاهد”.

ومن أبرز أدوارها الأخرى:

قصة الحب المؤثرة في “عالحلوة والمرة” (2021).

دور مدربة يوغا تقع في حب رجل متزوج في “ستيليتو” (2022).

شخصية المرأة القوية والقاسية في “صقّار” (2021).

دور متهمة بجريمة قتل في مسلسل الدراما النفسية “الحجرة” (2023).

أعمال منتظرة

تستعد نور للمشاركة في مسلسل “البطل” المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، وهو من إخراج الليث حجو.

بفضل موهبتها وأدوارها المتنوعة، تُثبت نور علي مكانتها بين نخبة الممثلات العربيات، وتواصل تقديم أعمال درامية تلقى إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.