شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة فى حوار نادر بالفرنسية تروي قصة دخولها مجال الفن بسبب البكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما كانت الفنانة فاتن حمامة من أهم الفنانات اللاتى ظهرن على الساحة السينمائية، فهي سيدة الشاشة العربية وأحد الأسماء البارزة في عالم التمثيل بفضل موهبتها الكبيرة إلا أن كثيرون ربما لا يعلموا أن بدايتها كانت في سن صغيرة وأن تلك البداية لها قصة مميزة في طفولتها سردتها خلال حوار نادر باللغة الفرنسية مع إحدى القنوات الفرنسية فى وقت سابق

في هذا الحوار تطرقت فاتن حمامة إلى أن بدايتها جاءت بعدما شاركت في مسابقة ملكات جمال الأطفال ولم تفز بالمركز الأول لذا بكت ووقتها تم التقاط صورة لها وهي تبكي والدموع تملأ عينيها.

وبسبب تلك الصورة الذى تم نشرها في مجلة اجتماعية مثلت في فيلم مع الفنان والمطرب الراحل محمد عبد الوهاب إذ أعجب مخرج الفيلم بصورتها الذى شاهدها في المجلة وقتها.

هذا وتعد الفنانة الراحلة فاتن حمامة من أهم الفنانات اللاتى تمتعن بشهرة كبيرة وشاركت فى كم كبير من الأفلام مع أدوار مميزة ذات طابع خاص مثلتها بأسلوب نابع من الكاريزما التى تتمتع بها إضافة إلى موهبتها الطاغية.