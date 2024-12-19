شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيلنهال..قصة ابتعاده عن أهم دورين فى حياته من BATMAN لـSPIDER MAN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع عيد ميلاد نجم هوليود جيك جيلنهال الذى ولد زي النهارده في الـ 19 من شهر ديسمبر إذ يعد من أهم فنانى جيله الذين جسدوا أدوار مختلفة وتمتعوا بموهبة كبيرة في عالم التمثيل، إلا أنه أيضاً في نفس الوقت ربما لا يعلم كثيرون بشأن الفرص الضائعة منه والتي كانت ستنقله لمكانة أخري.



جيك جيلنهال

وهو ما يظهر مع أكثر من دور مؤثر في تاريخ السينما العالمية مثلما نسرد في السطور التالية مع أدوار بحجم بروس واين في ثلاثية بات مان مع المخرج كريستوفر نولان لشخصية سبايدر مان والتي كانت ستتيح له جماهيريه أكبر.



كريستيان بيل



جيك جيلنهال كان أحد أهم المرشحين لتجسيد دور "بروس واين "، في فيلم Batman Begins الصادر عام 2005، وأجرى اختبارات الأداء للدور، حتى كان قريباً جداً من تجسيد الشخصية على الشاشة إلا أن الأمور تبدلت سريعاً واختار نولان الممثل كريستيان بيل الذى صار بعدها أشهر من جسد الشخصية على الشاشة.

أيضاً كان جاك جيلنهال من المرشحين البارزين لتجسيد دور "سبايدرمان" في فيلم Spider-Man 2 عام 2004، وذلك ليكون بديلاً لـ توبى ماجواير الذى أصيب وقتها وباتت فرص استكمال تصوير الفيلم به صعبة للغاية، لكن بمجرد شفاءه عاد لدوره المفضل وابتعد جيك جيلنهال عن الشخصية.