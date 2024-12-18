شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال النجوم.. زوجة تامر هجرس تجري عملية بالقلب وشيكو مصاب في رجله والان مع تفاصيل الخبر

نال خبر تأجيل الفنان تامر هجرس فيلمه الجديد بسبب الحالة الصحية لزوجته اهتمام جمهور السوشيال ميديا، حيث خضعت ميرال زوجة تامر هجرس لعملية جراحية في القلب أجرتها بإسبانيا وذلك على خلفية مشكلات في القلب منذ الطفولة.

فيما نال خبر تعرض شيكو لإصابة في حالة كبيرة من القلق على حالته الصحية بمجرد العلم بخبر تعرضه لـ 14 غرزة بعدما أكد الأمر في تصريحات تناقلتها المواقع وهو ما تداوله محبيه على السوشيال ميديا مؤخراً

القصة بدأت بعدما وقع شيكو مما سبب فتح في قدمه تعرض على إثر ذلك لـ 14 غرزة في قدمه، ولكنه في نفس الوقت أكد أنه لا يزال يحرك قدمه بسهولة وأن ما حصل لا يعطل قدمه عن الحركة.

هذا ويعد شيكو من أبرز فناني جيله ممن امتازوا بأدوار الكوميديا إذ استطاع مع هشام ماجد وأحمد فهمى فى البداية بتقديم بطولات مميزة لعدد من الأفلام مثل ورقة شفرة والحرب العالمية الثالثة ثم انفصلا فيما بعد واستطاع كل فنان منهم تقديم أفلام من بطولته حققت نجاحاً كبيراً.

آخر أعمال شيكو فى السينما

آخر أعمال شيكو فى السينما هو فيلم ابن الحاج أحمد الذى حقق نجاحاً خلال فترة عرضه فى دور العرض، كما كان الفيلم بطولة مطلقة له.

وكانت أعلنت الفنانة تيسير فهمي إصابتها بمتحور كورونا الجديد "XEC"، وسبق وكتبت منذ ساعات عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة "المتحور شرس"، لتضيف بعد ذلك في التعليقات "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي"، رداً على تعليق من أحد أصدقائها قائلاً "سلامتك يا قمر قوليلي إيه علشان أعرف أنا بمتحور أنا كمان ولا إيه".

وسرعان ما استقبلت الفنانة تيسير فهمى عددا كبيرا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل من متحور كورونا الجديد.



ميرال زوجة تامر هجرس



تامر هجرس



زوجة تامر هجرس



ميرال زوجة تامر هجرس



زوجة تامر هجرس

شيكو



شيكو



شيكو



شيكو