شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "الأفضل" يكرم النجمة الكبيرة نادية الجندي بجائزة إنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، بجائزة "إنجاز العمر"، في الدورة العاشرة، التي تقام بعد غدا 20 ديسمبر الجاري، في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءاً بمسيرتها الاستثنائية، والتي نجحت خلالها في تغيير قواعد شباك التذاكر، متفوقة على كبار النجوم في تحقيق الإيرادات، لتعتلي القمة سنوات طويلة، وتحصل عن جدارة على لقب نجمة الجماهير.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءاً من هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية، ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

مهرجان الأفضل ينظمه موقع وشوشة ويتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل.. لمن يستحق".

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو وحسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.