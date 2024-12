شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج من أنيسون وأنجلينا وصنف ضمن أكثر 25 نجما جذابا.. عيد ميلاد براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجم هوليوود براد بيت، اليوم، بعيد ميلاده الـ 61، حيث انه من مواليد 18 سبتمبر 1963، فهو من أكثر النجوم العالميين الذين اشتهروا بأفلام الأكشن والحركة، فله الكثير من الأعمال السينمائية التي حققت إيرادات بمئات الملايين وسبق وتزوج مرتين الأولى من النجمة العالمية جينيفر أنيسون من عام 2000 وحتى عام 2005، والثانية من النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تزوجها حتى من 2014 وحتى عام 2019.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات الخاصة بنجم هوليوود في عيد ميلاده

- سبق وعمل براد بيت في وظائف مختلفة قبل الاتجاه للتمثيل، وكان من ضمن تلك الوظائف القيادة، ونقل الأثاث.

- بدء حياته المهنية بشكل مبكر، حيث كان اول ظهور له عام 1987 في احدي العروض التليفزيونية.

- تزوج مرتين ( جينيفر أنيسون وأنجلينا جولي).

- كشف براد بيت من قبل إنه مصاب بعمى الوجوه، وهو اضطراب عصبي يتميز بعدم القدرة على التعرف على الوجوه، يمكن أن تؤثر هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم "عمى الوجوه"، على ما يصل إلى 1 من كل 50 شخصًا، وفقًا لموقع Faceblind.

- أول ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في الأوسكار عام 2009 عن فيلم The Curious Case of Benjamin Button.

- تم تصنيفه قبل ذلك من ضمن أكثر 25 نجمًا جذاب في تاريخ السينما.

- ينتظر براد بيت استقبال طفله السابع من حبيبته إينيس دى رامون.

- أول ترشيح لجائزة جولدن جلوب عام 1995.

- حاصل على جائزة أفضل ممثل في الجولدن جلوب عام 1996 عن دوره في Twelve Monkeys.

- سبق وترشح أربعة مرات لجوائز مختلفة في الأوسكار، وحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد (عن عمل: once upon a time in Hollywood عام 2020).



تزوج من أنيسون وجولي ومن أكثر 25 نجم جذاب.. معلومات عن براد بيت في عيد ميلاده الـ 60



تزوج من أنيسون وجولي ومن أكثر 25 نجم جذاب.. معلومات عن براد بيت في عيد ميلاده الـ 60



تزوج من أنيسون وجولي ومن أكثر 25 نجم جذاب.. معلومات عن براد بيت في عيد ميلاده الـ 60



تزوج من أنيسون وجولي ومن أكثر 25 نجم جذاب.. معلومات عن براد بيت في عيد ميلاده الـ 60