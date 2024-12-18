شكرا لقرائتكم خبر عن محطات كاريمان فى ذكرى ميلادها.. قصتها مع إسماعيل ياسين وبطلة فرقته 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة كاريمان، والتي ولدت زي النهارده في الـ 18 من شهر ديسمبر عام 1936 وكانت من الفنانات اللاتي استحوذن على جماهيرية في جيلها، بعدما قدمت بطولة أفلام مهمة وصار وجهها مألوفاً في كلاسيكيات الزمن الجميل من أفلام هامة.

أهم محطات كاريمان

خلال السطور التالية نتعرض إلى أبرز أدوار الفنانة الراحلة كاريمان والتي سببت لها شهرة كبيرة، وذلك بداية من فيلم الفانوس السحرى التي لعبت فيه دور البطولة أمام الفنان إسماعيل ياسين.

وهو الفيلم الذى عرض عام 1960 وقدمت بطولته النسائية كاريمان أمام إسماعيل ياسين، وذلك بعد فترة من العمل معاً إذ كانت الفنانة الراحلة بطلة لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية على مدار 3 سنوات كاملة.

أيضاً من أبرز أدوارها فيلم سكر هانم التى شاركت فيه مع سامية جمال فى أدوار البطولة النسائية أمام كمال الشناوى وعمر الحريرى، وهو العمل الذى يعد من أبرز أفلام السينما المصرية، كما شاركت بفيلم الحموات الفاتنات وقد عاشت كاريمان خلال فترة الستينيات نشاطاً كبيراً فى السينما جعلها تتواجد بكثافة شديدة عبر أفلام عديدة.