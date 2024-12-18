خاص لـ الخليج 365 عبدالله المالكي: مهرجان الرياض للمسرح أثبت وجوده والدليل حضورنا للنسخة الثانية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أثنى الفنان عبدالله المالكي على مهرجان الرياض للمسرح الذي يُقام بالرياض وعلى مدى 12 يوماً وقال لـ الخليج 365: "سعيد جداً بتواجدي في مهرجان الرياض للمسرح بالدورة الثانية واستطاع المهرجان أن يثبت وجوده والدليل هو إقامة نسخة ثانية منه اليوم، وهو بالشراكة والتعاون مع هئية المسرح والفنون الأدائية جهود تُذكر فتشكر حقيقةً".

وأضاف المالكي قائلاً: "دائماً نلاحظ أن هنالك اهتماماً كبيراً بالمسرح السعودي وأستطيع أن أقول إن مسرحنا اليوم أصبح ينافس على المستوى المحلي والخليجي والعالمي بكل فخر لما يقدم فيه من فنون جميلة".

وعن آخر أعماله التي عُرضت قال المالكي: "آخر أعمالي التي عُرضت الفترة الماضية حققت انتشاراً كبيراً ولله الحمد منه مسلسل الجدار الرابع ومسلسل مرزوقة ومسلسل بيت طاهر".

وعند سؤالنا له أيهما يفضل الأعمال الدراميه أم السينمائية قال المالكي: "أحب الأعمال الدرامية وهي مَن عرفتني بالمشاهد وبدأت من خلالها ولكن بالتأكيد السينما لها طابع ثانٍ ومختلف"، واختتم المالكي حديثة قائلاً: "القادم أجمل وهنالك أعمال سينمائية قادمة بإذن الله وسأكشف عن تفاصيلها ولدي عدد من الأفلام السينمائية من إنتاجي بمشية الله.

أبرز الأعمال للفنان عبدالله المالكي

مسلسل "الجدار الرابع" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة ومن تأليف وائل حمدي ومحمد هشام عبية، ومن بطولة نغم المالكي، عبدالله الحمادي، نورةالعوض، نايف الفواز، نورا مصطفى، هيلدا ياسين، فرح الخالد، وعهودالسامر.

مسلسل "مرزوقة" من ﺇﺧﺮاﺝ: عمرالديني ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة ومن بطولة الفنانة ريم عبدالله، محمدالطويان، محمدالقس، بدر محسن، وعبدالله المالكي.

ومسلسل "بيت طاهر" من ﺇﺧﺮاﺝ سلطان العبدالمحسن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز المغربي وشريف بدرالدين، ومن بطولة الفنان محمد بخش، جودالسفياني، محمدالفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، وروان الطويرقي.

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