أحمد الشامي: أتمنى تقديم دور كوميدي وأكشن.. وهذا سبب نجاح مسلسل رقم سري.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

ما سر نجاح مسلسل "رقم سري"؟

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هل شخصية "باسم" تشبهك في الحقيقة؟

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ما الذي جذبك لتجسيد الدور خاصةً أنه دور جديد عليك؟

هل تحب الروتين في حياتك مثل شخصية "باسم"؟

الفنان أحمد الشامي -تصوير: يحيى أحمد

كيف كانت كواليس التصوير؟

ما أكثر دور قدمته وكان قريباً من شخصيتك الحقيقية؟

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هل تتذكر موقفاً غريباً حدث معك من المعجبين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - في تجربة فنية مختلفة، وفي دور مميز عن جميع أعماله الدرامية، يواصلتألقه ويفاجئ جمهوره من خلال شخصية "باسم" في مسلسل ""، وهو منالدور الجديد تحدياً حقيقياً له، حيث ابتعد عن الأدوار التقليدية ليقدم أداءً غير متوقع، وهو ما انعكس بوضوح على ردود الفعل الإيجابية من الجمهور.أجرت كاميرا "" حواراً معه؛ ليكشف لنا عن دوره في المسلسل وعن كواليس العمل، وعن الأدوار التي يريد أن يقدمها في أعماله القادمة، وعن مواقف لم يتوقعها مع معجبيه.من عوامل نجاح مسلسل "رقم سري" كثرة الحوارات في البنك، كل جزء كان مختلفاً ومميزاً عن غيره، وهذا شيء مهم للغاية، أيضاً كل شخصية في العمل لها دورها الخاص والمهم؛ فالعمل مترابط، فلا يمكن غياب أي دور؛ لأنك ستشعر أن هناك شيئاً ناقصاً، فسبب نجاح المسلسل هو جعل كل الشخصيات أساسية في العمل.لا، لا يوجد تشابه كبير بيني وبين "باسم"، التشابه فقط طيبته المفرطة وحبه بطريقة كبيرة لمن حوله.نجاح مسلسل "صوت وصورة" بجزئه الأول كان من العوامل المهمة التي شجعتني، وأيضاً الجزء الثاني ارتبط بالجزء الأول بطريقة وأسلوب رائع، أما شخصية "باسم" فكانت غريبة بالنسبة لي، وهذه المرة الأولى التي أجسد فيها دوراً مختلفاً؛ فحاولت تقديمه بشكل مختلف عما قدمته من قبل، إضافة إلى أن الدور كان مكتوباً بشكل مميز.يمكنك متابعة: خالد النبوي يشيد بتألق نجله نور ويكشف وجه الشبه بينهماإلى حدٍّ ما، نعم؛ فعملي بوصفي أستاذاً جامعياً يجعل حياتي روتينية إلى حدٍّ كبير مع ارتباطي بالعمل اليومي مع التمارين يومياً.كواليس التصوير كانت رائعة، تعرفت إلى طاقم العمل، وأصبحنا أصدقاء مقربين حتى تبادلنا المتابعة على "إنستغرام".أشعر أن جميع الأدوار التي قدمتها لا تشبهني؛ فالجمهور دائماً يراني إما طيباً جداً أو شريراً للغاية، وأتمنى أن أقدم دوراً لايت كوميدي أو أكشن.نعم، في البداية كنت أرى مواقف غريبة، مثل إغماء البعض، وهو أمر كان يدهشني جداً في الحقيقة.اقرئي أيضاً: تفاصيل مسلسلي "رقم سري" و"نقطة سودة" قبل انطلاق عرضهمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».