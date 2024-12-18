أحمد الشامي: أتمنى تقديم دور كوميدي وأكشن.. وهذا سبب نجاح مسلسل رقم سري.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - في تجربة فنية مختلفة، وفي دور مميز عن جميع أعماله الدرامية، يواصل أحمد الشامي تألقه ويفاجئ جمهوره من خلال شخصية "باسم" في مسلسل "رقم سري"، وهو من موسم دراما الأوف سيزون، وشكل الدور الجديد تحدياً حقيقياً له، حيث ابتعد عن الأدوار التقليدية ليقدم أداءً غير متوقع، وهو ما انعكس بوضوح على ردود الفعل الإيجابية من الجمهور.
أجرت كاميرا "الخليج 365" حواراً معه؛ ليكشف لنا عن دوره في المسلسل وعن كواليس العمل، وعن الأدوار التي يريد أن يقدمها في أعماله القادمة، وعن مواقف لم يتوقعها مع معجبيه.
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أجرت كاميرا "الخليج 365" حواراً معه؛ ليكشف لنا عن دوره في المسلسل وعن كواليس العمل، وعن الأدوار التي يريد أن يقدمها في أعماله القادمة، وعن مواقف لم يتوقعها مع معجبيه.
ما سر نجاح مسلسل "رقم سري"؟من عوامل نجاح مسلسل "رقم سري" كثرة الحوارات في البنك، كل جزء كان مختلفاً ومميزاً عن غيره، وهذا شيء مهم للغاية، أيضاً كل شخصية في العمل لها دورها الخاص والمهم؛ فالعمل مترابط، فلا يمكن غياب أي دور؛ لأنك ستشعر أن هناك شيئاً ناقصاً، فسبب نجاح المسلسل هو جعل كل الشخصيات أساسية في العمل.
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هل شخصية "باسم" تشبهك في الحقيقة؟لا، لا يوجد تشابه كبير بيني وبين "باسم"، التشابه فقط طيبته المفرطة وحبه بطريقة كبيرة لمن حوله.
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ما الذي جذبك لتجسيد الدور خاصةً أنه دور جديد عليك؟نجاح مسلسل "صوت وصورة" بجزئه الأول كان من العوامل المهمة التي شجعتني، وأيضاً الجزء الثاني ارتبط بالجزء الأول بطريقة وأسلوب رائع، أما شخصية "باسم" فكانت غريبة بالنسبة لي، وهذه المرة الأولى التي أجسد فيها دوراً مختلفاً؛ فحاولت تقديمه بشكل مختلف عما قدمته من قبل، إضافة إلى أن الدور كان مكتوباً بشكل مميز.
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هل تحب الروتين في حياتك مثل شخصية "باسم"؟إلى حدٍّ ما، نعم؛ فعملي بوصفي أستاذاً جامعياً يجعل حياتي روتينية إلى حدٍّ كبير مع ارتباطي بالعمل اليومي مع التمارين يومياً.
كيف كانت كواليس التصوير؟كواليس التصوير كانت رائعة، تعرفت إلى طاقم العمل، وأصبحنا أصدقاء مقربين حتى تبادلنا المتابعة على "إنستغرام".
ما أكثر دور قدمته وكان قريباً من شخصيتك الحقيقية؟أشعر أن جميع الأدوار التي قدمتها لا تشبهني؛ فالجمهور دائماً يراني إما طيباً جداً أو شريراً للغاية، وأتمنى أن أقدم دوراً لايت كوميدي أو أكشن.
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هل تتذكر موقفاً غريباً حدث معك من المعجبين؟نعم، في البداية كنت أرى مواقف غريبة، مثل إغماء البعض، وهو أمر كان يدهشني جداً في الحقيقة.
اقرئي أيضاً: تفاصيل مسلسلي "رقم سري" و"نقطة سودة" قبل انطلاق عرضهمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».