خاص لـ الخليج 365 رياض الصلحاني: مهرجان الرياض للمسرح طاقة إبداعية وسأتواجد قريباً بعمل مسرحي وسينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - وصف الفنان رياض الصلحاني أثناء تواجده في مهرجان الرياض للمسرح، الذي انطلقت فعالياته في 15 ديسمبر وتستمر إلى 26 من الشهر ذاته عن سعادته بهذا المهرجان المميز ووصفه بأنه مليء بالطاقة الإبداعية العالية والكبيرة، وقال لـ الخليج 365: "أشعر أن هذا المهرجان فرصة للاتقاء بالوسط الفني وتبادل الحديث معهم ومن خلالكم أنتهز هذه الفرصة لأشكر مولاي خادم الحرمين الشرفين وولي العهد على هذا الدعم والفرح وهذا الإبداع المتواصل للمثقفين والفنانين وكل المجالات والتقدم بكل شيء كما نشاهد ونعيشه اليوم ونحن من مهرجان إلى مهرجان أكبر وكان حلم بالنسبة لنا كفنانين والآن تحقق ونشاهد بالفترة الأخيرة ظهور فنانين ووجوه جديدة للساحة الفنية وأيضاً حضور فنانين من خارج السعودية لمشاركتنا في المهرجان، وهذا أمر جد وجميل، وأستطيع كفنان أن أقول هذا ما كنا نحتاجه والحمدالله وصلنا إلى ما نريد".

أعمال قادمة لـ رياض الصلحاني

عن أعماله القادمة كشف "الصلحاني" قائلاً: "تواجدي لعام 2024 كان مرضياً لي كفنان، حيث شاركت بعدد من الأعمال القويه والتي لاقت صدى ولله الحمد كان منها مسلسل "خيوط المعازيب" و"سندس 2" و"بيت العنكبوب" ومسلسل "بنات الثانوي2" جميعها عرضت ووجدت أصداء مرضية ولله الحمد"، وأضاف: "أما عن جديدي هنالك مشاركة لي في مسلسل "هزاع" ولكنه لم يُعرض حتى الآن".

وكشف الفنان رياض الصلحاني عن اشتياقه للعمل للمسرح والسينما وقال: "الفترة القادمة سأحرص على تواجدي في عمل مسرحي وأيضاً سينمائي، وذلك لإضافتها إلى سيرتي وتاريخي الفني ليكون مكتملاً، ولدي نصوص أقرأ الآن فيها وسأقدم من خلالها شخصيات جديدة تُفرح الجمهور، ولكن سأكشف عنها قريباً بإذن الله".

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