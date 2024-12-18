شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. لماذا رفض طلعت زكريا المشاركة في مسلسل أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، وهو الفنان الذي يحفل مشواره الفني بالعديد من النجاحات، ورغم رحيله إلا أن طلعت زكريا لا يزال يحتل مكانة كبيرة في قلوب محبيه ولا تزال إفيهاته يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعى وكأنها خلقت لتبقى.

ورغم أن طلعت زكريا فنان كوميدي، إلا أنه هناك بعض الأمور لا يقبل فيها الهزار، من تلك الأمور هو شاربه ، شنبه والذي كان يعتز به ويعتبره جزء من شخصيته وهو ما تسبب في عدم مشاركته في مسلسل أم كلثوم الشهير، حيث كان يتطلب الدور أن يحلق شنبه لكنه رفض.

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادي بادي" من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عمل فني.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

توفي طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في أحد مستشفيات أكتوبر، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد في الرئة وهو من مواليد 18 ديسمبر.

وكانت آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد .