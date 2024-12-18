شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لتعرض شيكو لإصابة استدعت 14 غُرزة فى قدمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من القلق أثارها الفنان شيكو على حالته الصحية بمجرد العلم بخبر تعرضه لـ 14 غرزة بعدما أكد الأمر في تصريحات تناقلتها المواقع وهو ما تداوله محبيه على السوشيال ميديا مؤخراً بصورة كبيرة على مدار الـ 25 ساعة الماضية.

القصة بدأت بعدما وقع شيكو مما سبب فتح في قدمه تعرض على إثر ذلك لـ 14 غرزة في قدمه، ولكنه في نفس الوقت أكد أنه لا يزال يحرك قدمه بسهولة وأن ما حصل لا يعطل قدمه عن الحركة.

هذا ويعد شيكو من أبرز فناني جيله ممن امتازوا بأدوار الكوميديا إذ استطاع مع هشام ماجد وأحمد فهمى فى البداية بتقديم بطولات مميزة لعدد من الأفلام مثل ورقة شفرة والحرب العالمية الثالثة ثم انفصلا فيما بعد واستطاع كل فنان منهم تقديم أفلام من بطولته حققت نجاحاً كبيراً.

آخر أعمال شيكو فى السينما

آخر أعمال شيكو فى السينما هو فيلم ابن الحاج أحمد الذى حقق نجاحاً خلال فترة عرضه فى دور العرض، كما كان الفيلم بطولة مطلقة له.



شيكو



شيكو



شيكو



شيكو