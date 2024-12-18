نجوم الغناء يستعدون للاحتفال برأس السنة 2024 في حفلات استثنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب عام 2024 من نهايته، يبدأ نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في الاستعداد لإحياء حفلات رأس السنة، حيث أعلن عدد كبير من النجوم عن أماكن حفلاتهم ومواعيدها. وكانت شركات تنظيم الحفلات قد بدأت في الإعلان عن حفلات رأس السنة للعام الجديد 2025، قبل موعدها بشهرين.

الفنانة أنغام كانت أول المطربين الذين أعلنت شركات تنظيم الحفلات عن إحيائهم حفلات رأس السنة، حيث تحيي حفلًا غنائيًا لها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة “أبو ظبي” ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد، وذلك يوم 28 كانون الأول (ديسمبر).

الفنان رامي صبري أعلن عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن استعداده لإحياء حفل رأس السنة في القاهرة، حيث نشر بوستر الحفل، وعلّق عليه قائلاً: “مستنّيكم في حفل رأس السنة في فندق “كونكورد السلام” علشان نحتفل بليلة رأس السنة مع بعض سنة جديدة سعيدة على الجميع”.

وأعلنت النجمة آمال ماهر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن عودتها الى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل استثنائي ليلة رأس السنة الجديدة، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك خارج قاعة مرايا في العُلا.

ونشرت آمال بوستر الحفل باللغتين العربية والإنكليزية، وعلّقت عليه بالقول: “استقبل عام 2025 مع آمال ماهر، لتمزج بين الألحان الكلاسيكية والحديثة على مسرح مرايا، ليلة لا تُنسى تنتظرنا”.

ويُقام الحفل ضمن فعاليات “شتاء طنطورة”، المهرجان الثقافي الأبرز في تقويم لحظات العُلا الذي يسلّط الضوء على تراث المنطقة وتاريخها وأجوائها المذهلة. ويُقام سنوياً في محيط واحة العُلا التاريخية، خلال الفترة من 19 كانون الأول (ديسمبر) 2024 الى 11 كانون الثاني (يناير) 2025. ويقدّم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب، بدءاً من الحفلات الموسيقية العالمية والتجارب الترفيهية، وانتهاءً بالمأكولات والأنشطة العائلية.

نجم الجيل تامر حسني يحيي حفل رأس السنة بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، حيث أعلنت شركة “روتانا” عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن الحفل المقرر أن يُقام يوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) بنشر بوستر الحفل، وعلّق حساب “روتانا” عليه قائلاً: “أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان بكم في احتفال ضخم ليلة رأس السنة في دبي، عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية”.

الفنان تامر عاشور يحيي حفل ليلة رأس السنة يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) على مسرح راديسون بلو في الإسكندرية.

ويقدم الفنان مصطفى قمر حفل رأس السنة 2025 يوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) على مسرح البالون بالعجوزة.

الكينغ محمد منير يعود الى جمهوره بحفل رأس السنة في منطقة الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، ويشارك في الحفل مع فريق “مسار إجباري”، ومغني الراب عفروتو، بينما يحيي النجمان حميد الشاعرى وهشام عباس حفلًا آخر في نفس اليوم بمنطقة الشيخ زايد، داخل أحد أشهر أماكن السهر هناك.

ويحيى قيصر الأغنية العربية، الفنان كاظم الساهر، حفل رأس السنة بدولة الإمارات، على مسرح دبي أوبرا، ضمن جولته العالمية “بين الأمس واليوم”، حيث يقدم أمسية موسيقية رائعة تجمع بين أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وفي السياق نفسه، تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لاختتام عام 2024 بحفل غنائي مميز يشاركها فيه الفنان اللبناني وائل جسار في مصر يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، في فندق موفنبيك.

ومن المتوقع أن تكون الليلة استثنائية، حيث سيجتمع النجمان لتقديم باقة من أجمل أغانيهما التي حققت نجاحًا واسعًا، لتكون وداعًا موسيقيًا رائعًا لعام 2024 واستقبالًا مشرقًا للعام الجديد.

تفاصيل الحفل: التاريخ: الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 المكان: فندق موفنبيك للحجز والاستعلام: +21019161082 +20238555015

أما النجم اللبناني نادر الأتات فيحيي ثلاث حفلات ضخمة خلال موسم احتفالات نهاية العام، ليقدم لجمهوره تجارب موسيقية لا تُنسى.

حفلة ليلة عيد الميلاد: تنطلق الاحتفالات مع الحفلة الأولى التي ستُقام ليلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر في Kult Beirut، حيث علّق نادر قائلاً: “أبدأ احتفالاتي معكم في ليلة الميلاد، 25 ديسمبر في Kult Beirut. الليلة الأولى ستكون البداية لأجواء موسمية لا تُنسى!”

حفلتان مميزتان لليلة رأس السنة: الحفلة الأولى ليلة رأس السنة ستكون في Orizon جبيل، حيث قال نادر: “الإيقاع يستمر بقوة! الليلة الثانية في Orizon جبيل ستكون مليئة بالطاقة التي لا تتوقف!”. الختام الكبير مع الحفلة الأخيرة التي ستقام في Seaside Arena – Beirut New Waterfront، حيث كتب: “الختام الكبير لهذا العام! دعونا نحتفل معًا ونختتم السنة بأجواء أسطورية في Seaside Arena!”