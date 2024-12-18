ياسمين رئيس عن منافستها لنفسها بفيلمين: “تجربة مختلفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن رأيها في مشاركتها خلال الفترة الحالية بفيلمين، هما “الفستان الأبيض” مع أسماء جلال، و”الهنا اللي أنا فيه” الذي تقدّمه مع كلٍ من كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

وقالت ياسمين إن فيلم “الهنا اللي أنا فيه” هو عمل كوميدي اجتماعي يناسب كل الفئات، مشيرةً الى أن الكواليس كانت ممتعة للغاية وفيها الكثير من المواقف الكوميدية، موضحةً: “العمل بالنسبة لي مهني وإنساني رائع”.

وعن منافستها لنفسها بفيلمين في السينما، قالت ياسمين: “الحمد لله بجرّب تجارب مختلفة ويا رب تعجب الجمهور”، مشيرةً الى أن المؤلّف أيمن بهجت قمر كتب “الهنا اللي أنا فيه” من نسج خياله ويتخلله العديد من المفاجآت.

فيلم “الفستان الأبيض” يضم في بطولته كلاً من: أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، مع ظهور خاص لكلٍ من أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور قصته في إطار من الدراما حول “وردة”، وهي فتاة تعيش في حي فقير توشك على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في يوم العرس، وتخوض رحلة في القاهرة مع ابنة خالتها للبحث عن فستان آخر.