فنانة جديدة تنسحب من حضور تأبين محمد رحيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت الفنانة مي فاروق اعتذارها عن عدم المشاركة في حفل تأبين الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك لارتباطها بمواعيد أخرى في التوقيت نفسه خارج مصر.

ويُقام حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، مساء اليوم (الأربعاء) على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن انضمام الفنان خالد سليم الى قائمة النجوم المشاركين بالحفل، من مصر والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، التي لحنها الراحل محمد رحيم، ومنهم: تامر حسني، إيهاب توفيق، سوما، هيثم شاكر، محمد ثروت، محمد محيي، شذى، ولطيفة.

يُذكر أن الملحن محمد رحيم توفي بشكل مفاجئ في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر تعرّضه لأزمة قلبية، وأكد شقيقه رحيم طاهر أن لا شبهة جنائية في وفاة شقيقه، خاصة بعدما عُثر عليه متوفىً داخل شقته حيث كان بمفرده، وأن الوفاة ناجمة عن غيبوبة سكر.