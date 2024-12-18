فيديو – ليلى علوي تعلّق على تكريمها في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو يوثّق لحظة تكريمها من مجلة “نيش” البريطانية خلال حفل أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، حيث عبّرت عن فخرها بنجاحاتها الفنية في العام 2024، بعد تقديمها ثلاثة أفلام مميزة.

وأشارت ليلى في الفيديو الى مسؤوليتها الكبيرة تجاه افتتاح مسرحيتها الجديدة “مشيرة الخطيرة” ضمن فعاليات “موسم الرياض” 2024… وكتبت معلقةً على الفيديو: “سعيدة وفخورة بتكريمي في حفل “نيش”، شكراً جزيلاً على تقديركم”.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم: لبلبة، والمصمّم العالمي هاني البحيري، مما أضفى أجواء من التميز والاحتفاء بالفن المصري.

من ناحية أخرى، تستعد ليلى علوي للعودة بقوة الى المسرح من خلال مسرحيتها الكوميدية الجديدة “مشيرة الخطيرة”، التي ستنطلق اليوم (الأربعاء) 18 كانون الأول (ديسمبر)، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وتدور أحداث المسرحية حول “مشيرة”، لصة آثار محترفة تخرج من السجن، وتخطّط لاستعادة تمثال فرعوني كانت قد خبّأته في أرض مهجورة؛ لكن المفاجأة أن الأرض تحولت الى مدرسة ثانوية، فتضطر للتنكر بشخصية معلّمة تاريخ للوصول الى هدفها.

ويشارك ليلى علوي في بطولة المسرحية عدد من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، إيمان السيد، مروة عبد المنعم، نور إيهاب، وإبرام سمير.