إبنة الرّاحل محمّد رحيم مفاجأة حفل تكريمه في دار الأوبرا المصريّة

يقام اليوم في دار الأوبرا المصريّة، حفل تكريم الملحّن الرّاحل محمّد رحيم من تنظيم جمعيّة المؤلّفين والملحّنين والنّاشرين برئاسة الدّكتور مدحت العدل.

في هذا السّياق، تقدّم “ماس” ابنة الرّاحل محمّد رحيم خلال العشيّة التّكريميّة ديو غنائيّ سيجمعها بالفنّان تامر حسني وسيحمل عنوان “يروح البحر” من كلمات الشّاعر محمود صلاح، الذي أعرب عن سعادته بتقديم ابنة رحيم أغنية “يروح البحر” في هذه الليلة التكريمية. ومؤكّدًا لـ “القاهرة ٢٤” أنّها آخر أغنية للراحل محمّد رحيم لحّنها لـ ماس ابنته وكان فرحًا بها جدًّا.

أمّا “ماس” فأعربت عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا التّكريم، مشيرة إلى أنّها أحبّت أن تقدّم شيئًا صغيرًا في هذه المناسبة وأهدت هذه الأغنية لروح والدها الذي اشتاقت له كثيرًا خاصّة أنّه كان داعمًا لها بقوة وجمتعهما خمسة أعمال.

وقد اعتذرت عن إحياء حفل التّكريم الفنّانات شيرين عبد الوهّاب، أنغام، جنات، مي فاروق بسبب ارتباطهنّ بأعمال في نفس اليوم.

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وقد انضمّ إلى قائمة المشاركين في الحفل الفنّان خالد سليم إلى جانب كلّ من تامر حسني، إيهاب توفيق، سوما، هيثم شاكر، محمّد ثروت، محمّد محيي، شذى ولطيفة. سيقدّم هؤلاء الفنّانون مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقيّة التي لحّنها الموسيقار الرّاحل محمّد رحيم وذلك تخليدًا لإرثه الفنّيّ.