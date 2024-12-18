شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية علقة سخنة تلقتها زهرة العلا بسبب ليلى مراد.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكري رحيل الفنانة زهرة العلا، حيث توفت يوم 18 ديسمبر 2013، وفي لقاء تلفزيوني نادر تحدثت زهرة العلا عن عشقها للفنانة ليلى مراد، حيث قالت إنها في عمر الـ 12 عاما أغرمت بالفنانة ليلي مراد، وذلك بعدما شاهدت فيلم ليلي بنت الفقراء وأحبته جدا، وكانت تغلق غرفتها عليها وكأنها تذاكر دروسها مع صديقتها ولكنها في حقيقة الأمر تقوم بجمع صديقاتها لتجسيد أدوار الفيلم أمام المرآة، وهو الأمر الذي فضح أمام أسرتها وتلقت بعده علقة على إهمال دروسها.



وأكملت زهرة العلا أنها تعلقت بشدة بالفنانة ليلى ومراد وكانت أمنيتها أن تراها على الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعلقت بها بجنون، وأوضحت زهرة العلا أن والدها هو من لاحظ أنها مختلفة نظرا لتربيته في الخارج ولأنه كان منفتحا بشكل كبير.

تتلمذت زهرة على يد الفنان يوسف وهبى وعملت فى فرقته المسرحية ، ثم اتجهت للعمل في السينما قدمت أعمالاً وصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدى تاريخها الفنى منها مسلسل إنى راحلة مع محمود مرسى وليلى حمادة ومحمد العربى، ومسلسل على هامش السيرة مع الفنان أحمد مظهر، وكليهما عرضا فى أواسط السبعينيات.

ومن أهم أعمالها السينمائية إسماعيل يس فى الأسطول، المرأة المجهولة، خدعنى أبى، أنا بنت ناس، الإيمان، آمنت بالله، يسقط الاستعمار، جحيم الغيرة، طريق السعادة، جميلة، شريك حياتى، ملك البترول، نافذة على الجنة، الغريب، الجريمة والعقاب، سجين أبوزعبل، سر طاقية الإخفاء، حد السيف، دعاء الكروان، أنا وبناتى، الليالى الدافئة، الأخوه الغرباء، الوسادة الخالية، مشوار عمر، عاشور قلب الأسد.

فى عيد الأم 21 مارس 2010 لم تتمكن زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم فى فعالية أقامها "المركز الكاثوليكى" تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذى ألزمها البقاء فى البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة، فتم تكريمها فى منزلها بمنحها درع تقديرا لعطائها على مدى سنوات عملها، وقد سلمها الدرع الأب بطرس دانييل فى لفتة إنسانية لطيفة، عانت فى أيامها الأخيرة من الشلل حتى توفيت فى مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013.