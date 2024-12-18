شكرا لقرائتكم خبر عن من الريحانى لهنيدى.. أبرز من قدموا دور مدرس اللغة العربية فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأربعاء 18 شهر ديسمبر، احتفاء العالم بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، وهو اليوم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3190 فى ديسمبر عام 1973، وقررت وقتها إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.



وبهذه المناسبة نرصد في السطور التالية أبرز الفنانين ممن جسدوا شخصية مدرس اللغة العربية فى أعمالهم التمثيلية والتي دوماً ما كانت شخصية مميزة في كثير من الأزمان والأوقات.

نجيب الريحانى

البداية من الفنان الراحل نجيب الريحانى، الذى يعتبر أشهر من قدم مدرس اللغة العربية وذلك بشخصية "أستاذ حمام" فى فيلم غزل البنات أمام الفنانة ليلى مراد عام 1949، وهو الدور الذى يعد من أهم أدواره .

صلاح ذو الفقار دكتوراه في حتى

الفنان الراحل صلاح ذو الفقار قدم شخصية صاحب الدكتوراه في " حتي " فى فيلم "الأيدى الناعمة"، إذ ظهر فى أحد المشاهد أمام الفنان أحمد مظهر، قائلاً : " أنا دكتور فى النحو"، وهو ما خلق شخصية مميزة في إطار الفيلم الذى يعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.

محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين



وخلال السنوات الأخيرة كان أبرز من قدم دور المدرس عموماً واللغة العربية خاصة هو الفنان محمد هنيدي الذى قدم الدور ببراعة شديدة، في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين، وهو أنجح أفلام هنيدي في السنوات الأخيرة، وغنت سيرين عبد النور وقتها في الفيلم أغنية باسم " باللغة العربية الفصحى" .