شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قاتل ندى عشماوى ضمن أحداث مسلسل رقم سرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سرى، اليوم الأربعاء على منصة WATCH IT ، ويتساءل كل المشاهدين والجمهور من قتل ندى عشماوى "نادين" مديرة البنك، ومتحمسين أن الحلقة الأخيرة سوف تذاع اليوم لمعرفه من القاتل.

وظل جمهور السوشيال ميديا يطلق أكثر من تخمين عن هوية القاتل ومن الذى قتل ندى عشماوى، وأنهم خلال الـ 30 حلقة عاشوا مع أبطال العمل واندمجوا في القصة كثيرا، وكان جميع المشاهدين يريدون معرفه من القاتل مع عرض الحلقات الأولى، وربط الأحداث ببعضها حتى الوصول إلى الفاعل ومن في دائرة الاشتباه يوميا، حتى جاء وقت عرض الحلقة الأخيرة لمعرفه في النهاية من القاتل.

ويُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول لقاء فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق بعد قتل ندى عشماوى رئيس البنك وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.