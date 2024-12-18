شكرا لقرائتكم خبر عن بريان كوكس ينتقد جوائز الأوسكار ووصفها بـ "العبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النجم العالمى بريان كوكس جوائز الأوسكار ووصفها بأنها "عبث"، في مقابلة جديدة مع The Hollywood Reporter، أكد كوكس قائلا:" جوائز الأوسكار عبث مطلق لأن كل ما يتم الحكم عليه في جوائز الأوسكار ليس عمل عام".

وكان بريان يعتقد أن الأفلام التي تصدر بين عيد الشكر وعيد الميلاد تعتبر من جوائز الأوسكار وتابع كوكس قائلا:" أعتقد أن هذه الجوائز خطأ بصراحة لأن هناك الكثير من الأعمال الجيدة الأخرى التي تُعرض خارج ما يسمى موسم الأوسكار".

صرح بريان أن فيلمه Churchill لعام 2017 لم يحصل على ترشيح أوسكار لأنه "صدر في الصيف وكان فيلمًا مستقلًا نسبيًا" وقال كوكس لـ THR، "لم يحصل فيلمي حتى على نظرة، وما زلت أعتقد أن أدائي كان أفضل أداءً " حاز كوكس نجم سلسلة Succession على جائزتي إيمي وجولدن جلوب، لكنه لم يتم ترشيحه أبدًا لجائزة الأوسكار.