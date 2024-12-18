شكرا لقرائتكم خبر عن محطات ساهمت فى نجومية نيللى كريم.. بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة نيللى كريم بعيد ميلادها، اليوم الاربعاء، ونيللى تميزت بأدوارها وأعمالها المختلفة و التي جعلت منها نجمة فى سماء العالم العربى ،بدأت النجمة نيللى كريم مشوارها في عالم الشهرة والنجومية كعارضة أزياء وراقصة باليه ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة 1995 كراقصة باليه في المسلسل ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية،



نيللى كريم

وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج 2002، وشاركها البطولة الفنان الراحل عامر منيب و الفنانة حلا شيحة، و أيضا قدمت عام 2004 فيلم "غبي منه فيه" مع النجم هاني رمزي ثم فيلم "آخر الدنيا عام 2006 ثم فيلم "الرجل الغامض بسلامته " عام 2010 مع الفنان هاني رمزي.

ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل سجن النسا رفقة الفنانة التونسية درة، ومسلسل تحت السيطرة ومسلسل لأعلى سعر مع الفنان أحمد فهمي وعن تغيير اسمها من نيللي محمد السيد عطا الله الى نيللى فقط قالت في احدى تصريحاتها التليفزيونية إن المخرج الراحل محمد يحيى العلمي هو صاحب فكرة تغيير اسمها، وذلك للتفرقة بينها وبين الفنانة نيللي رغم أنها أصرت على عدم تغيير اسمها، لحبها فيه، لذا اختارت اسم ابنها كريم لتضيفه لاسمها، وذلك بناء على رغبة المخرج يحيى العلمي في اختيار اسم من أسماء أبنائها ليميزها في الوسط الفني