شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: التلحين فى دمى لكن الحفلات الخارجية شغلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عصام كاريكا عن سعادته لعودته الى إحيا الحفلات مرة أخرى، وخاصة التى خارج مصر حيث شارك فى الفترة الاخيرة فى العديد من الحفلات منها فى السعودية ثم فى المغرب ثم فى بيروت ومنها إلى مشاركته فى مهرجان فنون الشرق الاوسط فى كندا.

وقال فى تصريح لـ " الخليج 365"، " سعيد لعودتى لإحياء الحفلات وبسبب ارتباطى لأكثر من حفلة فى الأونة الأخيرة سوف أرجع للتلحين بقوة ولكن ارتباطى بالحفلات الخارجية خطفنى من التلحين ولكن مؤقتا ولن اترك التلحين لانه فى دمى".

يذكر أن الفنان عصام كاريكا يحيى حفلات بالعراق يومى 26 و27 ديسمبر الجارى بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد وراس السنة الجديدة، ويقدم كاريكا فيهما باقة مميزة من أغانيه التي أشتهر بها منها " روميو وشنكوتى والسلام عليكم وحياتي ارتاحت ومش كل يوم وقلبي حبيبك وعيون حبيبي وعزيز بالإضافة إلى أشهر الأغانى التى قام بتلحينها لكبار المطربين ومنها " هى عاملة إيه دلوقت وعمر عينى ما دمعت والايام وبتنادينى تانى لية "

يذكر أن الفنان عصام كاريكا طرح مؤخرا أغنيته الجديدة " بنت الشهبندر " وفى تصريح لـ " الخليج 365 " قال كاريكا :" الأغنية استايل جديد، وطرحها جراءة لأن الجميع توقع أنى اطرح اغنية مقسوم للصيف لكن بصراحة انا اخترت ان اتحدى نفسى، واقبل الرهان وبفضل الله نالت اعجاب الجمهور"، لافتا انه تلقى ردود فعل إيجابية.

الأغنية كلمات وألحان عصام كاريكا، وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراج المخرج الفرنسى ميشيل كروكان.