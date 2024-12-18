شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العرائس بالساقية يقدم حفلين للعندليب عبد الحليم حافظ .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مسرح الساقية للعرائس حفلين للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ويبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السابعة مساءً، والحفل الثاني في تمام الساعة التاسعة مساءً

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .

وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم إنتاج 11 مسرحية للأطفال، وأقيمت حفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب ويقدم المسرح عروضه داخل وخارج الساقية، كما يشارك فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية داخل وخارج مصر.