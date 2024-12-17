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هاري وميغان يشاركان بطاقة عيد الميلاد.. ظهور نادر لآرتشي وليليبيت

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  • هاري وميغان يشاركان بطاقة عيد الميلاد.. ظهور نادر لآرتشي وليليبيت 1/2
  • هاري وميغان يشاركان بطاقة عيد الميلاد.. ظهور نادر لآرتشي وليليبيت 2/2

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت ميغان ماركل والأمير هاري بطاقة التهنئة امناسبة عيد الميلاد لعام 2024، وهي تضمّ صوراً جديدة لطفليهما آرتشي (5 سنوات) وليليبيت (3 سنوات)، اللذين يظهران فيها من الخلف، وهما يركضان بحماس نحو والديهما.

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يشرك فيها دوق ودوقة ساسكس ولديهما في البطاقة، إذ تضمنت صورة عائلية لهما مع كلابهم الثلاثة “غاي” و”بولا” و”ماما ميا”، بينما لم يظهر وجه الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت.

وكُتب في الرسالة المرفقة بالبطاقة: “نيابة عن مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، مؤسسة “آرتشويل”، نتمنى لكم موسم أعياد سعيداً جداً وعاماً جديداً سعيداً”.

وتضمنت البطاقة خمس صور أخرى للأمير هاري وميغان خلال رحلتيهما إلى نيجيريا وكولومبيا هذا العام.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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