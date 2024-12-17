باريش أردوتش وهاندا أرتشيل على بوستر “اتركه للرياح”.. الحب يغيّر الخطط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك حساب “نتفليكس” التركي البوستر الرسمي وصوراً جديدة للممثلين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل من فيلمهما الجديد “اتركه للرياح”، الذي يُعرض في 14 شباط (فبراير)، تزامناً مع “الفالنتاين”.

وأرفق الحساب الصور عبر “إنستغرام” بتعليق جاء فيه: “أنت تضع الخطط، لكن الحب له خطط أخرى. يُعرض فيلم “اتركه للرياح” من بطولة باريش أردوتش وهاندا أرتشيل عبر نتفليكس في 14 شباط (فبراير)”.

ومن المقرر عرض الفيلم في أوروبا والشرق الأوسط أولاً، فيما لن يتمّ عرضه في دور السينما التركية. وسيكون متاحاً للجمهور على منصة نتفليكس في شباط (فبراير)، بحسب الصحافية التركية بيرسين ألتونش.

وتدور قصة الفيلم الذي صوّر في مدينة تشيشمي التركية حول “إيجي يازجي” (باريش أردوتش) و”أصلي مانسوي” (هاندا أرتشيل)، الوريثين لمجموعة شركات “يازمان”. تعيش “أصلي”، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشركات، في إسطنبول، بينما يعيش “إيجي” في تشيشمي. بعد سنوات، يلتقيان وجهاً لوجه، والسبب هو مستقبل الشركة التي تواجه خطر الإفلاس.

ويجتمع الثنائي في مسلسل آخر من بطولتهما يحمل اسم “‏Reminder”، إلى جانب عدد من الممثلين الأتراك. ومن المرتقَب أن يُعرَض عبر منصة “ديزني بلس” الرقمية.