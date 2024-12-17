شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العربى يعلن عن لجنة تحكيم دورته الأربعين دورة سميرة محسن والان مع تفاصيل الخبر

أُعلن مهرجان المسرح العربي عن تشكيل لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الأربعين، والذي تقام فعالياته في الفترة من 18 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2024، والتي تحمل اسم الفنانة الكبيرة أ.د. سميرة محسن، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات الفنية والثقافية في الوطن العربي.

وتتكون لجنة التحكيم لهذا العام من أسماء مرموقة في المجال الفني، وهم: المخرج الكبير عصام السيد، السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، النجمة الكبيرة رانيا فريد شوقي، مهندس الديكور حازم شبل، الدكتورة هنادي عبد الخالق، الدكتورة ياسمين عبد الحسيب، المخرج عمرو عابدين، المخرج خيري سالم.



ويقام المهرجان تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ومعالي وزير الثقافة أ.د. أحمد فؤاد هنو.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الأربعون من مهرجان المسرح العربي تميزًا كبيرًا، بفضل تكريمها لإحدى القامات الفنية الكبيرة وتقديمها لعروض مسرحية مبدعة من فرق مسرحية متنوعة، مما يسهم في إثراء الحركة المسرحية العربية وتعزيز دور الفن المسرحي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي تكريمًا لعطاء الفنانة القديرة أ.د. سميرة محسن، التي أثرت الحياة الفنية بمسيرة حافلة من الأعمال المميزة والإسهامات الكبيرة في مجال المسرح والتمثيل الأكاديمي.

ويُنتظر أن يجمع المهرجان نخبة من المسرحيين والفنانين والنقاد العرب، في احتفالية فنية تعكس عمق وأصالة المسرح العربي وتبرز المواهب الجديدة في المشهد المسرحي.