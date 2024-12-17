شكرا لقرائتكم خبر عن روبي وحكيم في حفل غنائي كبير بمدينتي الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة جهاز مدينتي على فيس بوك عن اقامة حفل غنائي كبير مساء يوم الجمعة القادم، 20 ديسمبر، في أوبن إير مول مدينتي، يحييه الفنانة المتألقة روبي ونجم الأغنية الشعبية حكيم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالبهجة والطرب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث سيقدم النجمان مجموعة من أشهر أغانيهما التي حققت نجاحًا واسعًا ولاقت إعجاب الجماهير.

يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات أوبن إير مول مدينتي الإسبوعية التي تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة تجمع بين الفن والاحتفال. وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر الحفل للحجز عبر اللينك : https://tinyurl.com/3rxkmxvv

وقامت إدارة المول بالاستعداد الكامل لاستقبال الجمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة ممتعة وآمنة لجميع الحاضرين.



حفل حكيم وروبى