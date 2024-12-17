شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: تعلمت أن أقرأ السيناريو 7 مرات منها مرتان ببطء شديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير في دورته السادسة ندوة للنجم خالد النبوي، أدارها الناقد محمد رمضان، حيث قال النبوي، إنه تعلم من يوسف شاهين علمه كيف يقدم المشهد

بشكل غني على مستوى المشاعر، مشيراً إلى أن المخرج ريدلي سكوت يريد الممثل أن يعيش اللحظة والتجربة، بينما مارتن سكورسيزي، يريد دوما عصر الممثل ليخرج منه الأداء المطلوب.

وأشار خالد النبوي إلى أن الجسد من أدوات الممثل وأنه أحيانا يكون الجسد صديقا وأحياناً عدوا، موضحاً أن الممثل يجب أن يعرف جيداً مخارج الحروف تخرج بأي طريقة.

وأضاف خالد النبوي إلى أن المرونة جزء أساسي من شخصية الممثل ويجب على الممثل أن يكون مرن لدرجة كبيرة، وأكمل خالد النبوي أنه يعمل لمدة ٨ ساعات حتى ولو لم يكن لديه عمل يصوره، مشيرا إلى أنه يتمرن ويتدرب على مستوى الصوت والفكر ويقيم نفسه دائما، مؤكداً أن الممثل لابد أن يقرأ ويمسع موسيقى ويشاهد أفلام وتجارب مختلفة ومتنوعة.

وأكمل خالد النبوي أنه تعلم أن يقرأ السيناريو قبل التصوير 7 مرات منها مرتان ببطء شديد جداً ليستوعب العمل بالكامل.

ووجه خالد النبوي نصيحة للممثلين الشباب، بأنه يجب عليه أن يعرف موقفه من كل شخصية تشاركه في العمل هل هو كشخصية يحب الشخصية التي يقدمها الممثل الذي يمثل أمامه في الحدوتة، ليعرف ما هو الشعور الذي يجب أن يعبر عنه تجاهه.

وكان قد كرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير، في دورته السادسة، أمس الاثنين، مهندس المناظر أنسي أبو سيف، والفنانة ناهد السباعي والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.



وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من اليوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، تعقد ندوة يوم الخميس 19 ديسمبر مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود" .

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.