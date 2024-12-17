شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانٍ من "سيرة مقام" على شاشة "الوثائقية" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الموسم الثانى من السلسلة الوثائقية "سيرة مقام"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

يواصل الموسم الثاني توثيق محطات تاريخية مهمة لعددٍ من أبرز أضرحة الأولياء ومقاماتهم عند المصريين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمط المعماري الفريد الذي تتميز به تلك الأضرحة والمقامات، وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة، وكيف عبَّرت أنماطها المعمارية الرائعة عن الثراء الفني والثقافي في مصر.

ومن موضوعات الموسم الثاني لسلسلة "سيرة مقام": السيد البدوي، وياقوت العرش، وسيدي بشر، وعقبة بن عامر الجهني، وابن عطاء الله السكندري، يأتي هذا في إطار اهتمام قناة "الوثائقية" بتوثيق الهوية المصرية بكل روافدها المتنوعة.